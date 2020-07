Halo Infinite, Microsoft conferma: sarà all'evento Xbox del 23 luglio

Con un eloquente messaggio condiviso sui social, i ragazzi di 343 Industries invitano i fan di Halo a "tenersi pronti" per l'evento sui giochi Xbox del 23 luglio: oltre all'ormai scontato gameplay di Halo Infinite, sono previste altre sorprese?

Nel messaggio condiviso su Twitter, i curatori dei profili social ufficiali della serie di Halo riprendono uno dei momenti più emozionanti del trailer E3 2019 di Halo Infinite (ossia quello del recupero nello spazio di Master Chief) per confermare la presenza del kolossal sparatutto al prossimo Xbox Games Showcase.

L'assenza di ulteriori riferimenti ad Infinite nel messaggio sui social di 343 Industries (ad esempio con gli immancabili rimandi al titolo attraverso l'hashtag ufficiale) contribuisce però ad alimentare le voci di corridoio sul possibile annuncio di un altro videogioco dell'epopea sci-fi di Halo durante l'evento del 23 luglio.

Già a metà maggio gli sviluppatori statunitensi hanno invitato gli appassionati a prepararsi al ritorno di Halo Infinite con delle scene di gameplay da ammirare durante lo show digitale di luglio. Anche in quel caso, però, 343 Industries precisò che Infinite sarebbe stato "uno dei molti giochi First Party inclusi all'evento Xbox 20/20", da qui i rumor sulle ulteriori sorprese legate all'epopea di John-117 e degli altri eroi della saga di Halo. Nel frattempo, in rete continuano a tenere banco le teorie sul ritorno di Atriox e degli Esiliati in Halo Infinite in virtù dell'ultimo teaser audio condiviso dagli autori americani.