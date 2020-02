Halo Infinite: Microsoft e Nerf presentano la nuova linea di blaster ispirati al gioco

Negli ultimi anni Hasbro Nerf ha riprodotto alcune delle armi più iconiche del mondo dei videogiochi tra cui i famosi blaster di Fortnite e Overwatch. La nota azienda di giocattoli ha ora presentato la prossima collaborazione che porterà i fucili di Halo Infinite nel mondo reale.

Nerf ha infatti in programma di riprodurre tre diversi fucili tratti dal mondo di Halo che usciranno nell'autunno del 2020. Il prodotto di punta sarà l'Halo MA40 Blaster ispirato al prossimo Halo Infinite, un fucile dotato di 10 proiettili (o meglio freccette), alimentato da ben quattro batterie di tipo C. Nella confezione sarà inoltre incluso un codice che sbloccherà le combinazioni di colore del MA40 in Halo Infinite.

Ad ottobre arriveranno poi due blaster della linea Microshot. Il primo prenderà il nome di SPNKR, basato sull'omonima arma in dotazione all'UNSC, è sarà un fucile "one-shot" dotato di due freccette. Il secondo invece è il Covenant's Needler, arma imbracciata dai famosi nemici alieni.

Restando in tema, 343 Industries ha recentemente pubblicato un video che mostra tutto il lavoro di riproduzione sonora delle varie armi che troveremo in Halo Infinite. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'uscita di Halo Infinite è prevista per il Natale 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X, subito disponibile attraverso il servizio Xbox Game Pass.