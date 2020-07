Halo Infinite: Microsoft pubblica un nuovo wallpaper e la copertina del gioco

Mancano ormai solo poche ore all'evento dedicato ai giochi Xbox Series X e, per alimentare l'hype dei fan, Microsoft ha appena pubblicato un nuovo wallpaper in alta definizione per Halo Infinite, il quale ha come protagonista assoluto il vecchio Master Chief.

Il personaggio, all'interno della sua iconica armatura verde, è in una posa che ricorda molto quella della copertina di Halo 3 e sfoggia sul braccio sinistro un gadget che, con tutta probabilità, non è altro che il rampino già adocchiato da alcuni appassionati in uno dei teaser degli scorsi giorni. Sullo sfondo vediamo invece una nave in volo ed una distrutta in un paesaggio che ricorda molto da vicino le primissime immagini mostrate all'annuncio del gioco. Come potete vedere nei tweet in calce alla notizia, il wallpaper non è altro che la versione estesa della copertina ufficiale di Halo Infinite, la quale però non è stata mostrata ancora nella sua versione definitiva, ovvero quella con i loghi del team di sviluppo e delle funzionalità supportate per la console Microsoft.

A questo punto non ci resta altro da fare che invitarvi a salvare questo nuovo wallpaper in attesa di domani, quando verrà finalmente mostrato un video gameplay della campagna. A questo proposito, vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye ci sarà una piccola maratona dalle ore 14:00 che ci accompagnerà fino all'inizio dell'evento, previsto per le ore 18:00.