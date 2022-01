Halo Infinite: miglior lancio di sempre per la serie, anche Forza Horizon 5 è un successo

Halo Infinite è il miglior debutto di sempre per il franchise, lo ha affermato il CEO di Microsoft Satya Nadella durante l'ultima conferenza con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre.

Il 2021 è stato il miglior anno di sempre per Xbox grazie al successo di Game Pass e di Xbox Series X/S, ma non solo perchè a trainare l'ecosistema Microsoft ci hanno pensato due giochi accolti positivamente da pubblico e critica.

Halo Infinite ha raggiunto quota 20 milioni di giocatori ed è stato il secondo gioco retail più venduto negli Stati Uniti a dicembre 2021, nonostante sia disponibile su per gli oltre 25 milioni di abbonati a Xbox Game Pass. Forza Horizon 5, uscito a inizio novembre, ha invece raggiunto e superato quota 18 milioni di giocatori al 31 dicembre 2020. Il successo dei giochi first party di Xbox deve essere visto come un segnale forte della volontà della casa di Redmond di offrire esperienze di qualità ad un pubblico sempre più vasto.

Indubbiamente un fine anno scoppiettante per Microsoft, che ha lanciato due blockbuster nel giro di poche settimane, il 2022 si prospetta altrettanto interessante grazie al supporto di titoli già noti (come Sea of Thieves, ad esempio) e al lancio di nuovi videogiochi.