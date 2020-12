Halo Infinite: migliorie estetiche e opzioni di personalizzazione in nuove immagini

Dopo aver annunciato che Halo Infinite uscirà nell'autunno 2021, 343 Industries ha approfittato del lungo post su Halo Waypoint per svelare anche alcune migliorie estetiche apportate al gioco e parlare del supporto live e delle opzioni di personalizzazione.

Joseph Staten di 343 Industries discute delle modifiche apportate ad alcuni modelli di armi e personaggi e in generale agli assets grafici rispetto alla tanto discussa demo di Halo Infinite mostrata a luglio. Buona parte del materiale è stato aggiornato e modificato in base ai feedback del pubblico, così da offrire una maggior fedeltà visiva, più vicina alla tradizione dell'universo di Halo.

Viene confermato poi che il gioco godrà di un notevole supporto live con sfide ed eventi pensati per mantenere sempre attiva la community, Staten precisa però che Halo Infinite non sarà un GaaS (Games As A Service) e resterà fedele alle origini della saga. Aumentano anche le opzioni di personalizzazione legate a vari aspetti dell'armatura e delle armi, potete vedere alcune immagini nella galleria pubblicata qui sotto in calce alla notizia.

Il team sta lavorando duramente per soddisfare le (altissime) aspettative dei giocatori, il 2021 sarà l'anno del ritorno di Halo, come detto però per mettere le mani su Infinite sarà necessario attendere fino al prossimo autunno. Halo Infinite non sarà presente ai The Game Awards dell'11 dicembre, come confermato da 343, lo studio tornerà a mostrare Halo Infinite al momento giusto.