Halo Infinite ai minimi storici: su Steam ha perso il 98% dei suoi giocatori

La storia di Halo Infinite è stata travagliata sin dal lancio avvenuto nel dicembre del 2021: dopo un inizio promettente ed interessanti record di giocatori attivi, complice una gestione non sempre azzeccata da parte di 343 Industries l'ultimo episodio della storica serie FPS ha ormai perso grandissima partenza della sua utenza.

Su Steam in particolare i numeri si sono drasticamente ridotti: dal picco di 272.586 giocatori registrato nel periodo di lancio, oggi Halo Infinite si mantiene attorno a soli 5000 utenti circa in tutto il mondo. Negli ultimi giorni ci sono stati punte di 6151 persone fino a minimi di 3880, ma dall'esordio ad oggi di fatto il 98% dell'utenza ha smesso di giocare alla produzione Microsoft.

Con tutta probabilità il supporto post-lancio spesso poco incisivo non ha aiutato Halo Infinite a mantenere una base di giocatori attivi molto più consistente nel corso del tempo, e va detto che anche lo stesso colosso di Redmond non lo mette più così in risalto come prima: basti pensare che Halo Infinite è stato il grande assente dell'Xbox Showcase di giugno, nonostante si tratti di uno dei principali live service dell'azienda.

Nonostante ciò, 343i continua a lavorare attivamente al gioco nel tentativo di perfezionare sempre di più la sua offerta complessiva Stagione dopo Stagione: è in quest'ottica che ad esempio va visto il nuovo sistema di progressione della carriera di Halo Infinite, sebbene di fronte ai numeri attuali su Steam ci si chiede quanto potranno essere efficaci gli interventi degli sviluppatori.