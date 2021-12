Halo Infinite: quante sono le missioni della campagna?

Master Chief è tornato in Halo Infinite, il nuovo capitolo della saga sviluppato da 343 Industries. Anticipata dalla modalità multiplayer (a riguardo, ecco la recensione del multiplayer di Halo Infinite), la campagna del gioco si sviluppa in un open world comprendente incarichi principali e opzionali: ma quante missioni ci sono in totale?

Considerando sia le principali che quelle secondarie, la campagna di Halo Infinite offre 70 missioni, di cui 16 costituenti la storia del gioco. Per quanto riguarda le quest facoltative, parliamo di varie tipologie con obiettivi quali il salvataggio di marines, la conquista di un avamposto o l'eliminazione di una taglia particolarmente importante.

Le missioni principali di Halo Infinite

Nell'avvisarvi preventivamente di potenziali spoiler, ecco di seguito le missioni principali elencate in ordine cronologico:

Incrociatore Gbraakon

Fondazione

Avamposto Tremonius

Recupero

La torre

Spira

Conservatorio

Sito di scavi

Pelican abbattuto

Command Spire

Nexus

La sequenza

House of reckoning

La strada

Deposito

Auditorium silente

Le missioni secondarie di Halo Infinite

Seguendo lo stesso ordine, ecco riportate di seguito tutte le missioni secondarie del gioco, inclusi i bersagli di alto grado, gli avamposti da liberare e i soldati da salvare.

Fortezza Ransom

FOB Golf

FOB Foxtrot

Squadra Cayman

Squadra Boxer

Squadra Starlight

Squadra Carrera

Okro 'Vagaduun

Briglard

Corno dell'Abolizione

Forgia di Teash

Redoubt of sundering

Armory of reckoning

FOB Echo

FOB Bravo

FOB Charlie

FOB Delta

FOB Alpha

Squadra Barracuda

Squadra Cobra

Squadra Paladin

Squadra Bengal

Squadra Lancer

Squadra Jester

Squadra Titan

Squadra Harpoon

Squadra Thunder

Squadra Foxhound

Squadra Indiana

Squadra Pyramid

Squadra Bluebell

Squadra Courier

Squadra Pronto

Inka 'Saham

Thav 'Sebarin

Bipbap

Balkarus

Ik 'Novus

Riven Gate

Annex Ridge

FOB Hotel

FOB Juliet

FOB Kilo

FOB November

FOB Lima

Squadra Fortune

Barroth

Zeretus

En 'Geddon

Arthoc

Writh Kul

Smille Alpha

Myriad

Ordo 'Mal

Se siete ancora dubbiosi sulla nuova esclusiva Microsoft e volete sapere di più sui pregi e difetti della produzione 343 Industries, ecco la recensione della campagna di Halo Infinite.