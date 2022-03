Halo Infinite: la modalità Battle Royale avvistata dai dataminer?

Della possibile Battle Royale di Halo Infinite si è sempre fatto un gran parlare, ma ad oggi 343 Industries e Microsoft non hanno mai proferito parola sull'eventuale arrivo della modalità. I dataminer, nel frattempo, continuano a fare delle scoperte interessanti sullo sparatutto Sci-Fi.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, i dataminer hanno scoperto alcune opzioni legate ad una modalità di Halo Infinite ad oggi non pubblicata da 343 Industries e che, a giudicare dalle sue caratteristiche, potrebbe far riferimento alla tanto vociferata Battle Royale. L'impressione è che possa arrivare il successore di Warzone Firefight, una modalità già presente in Halo 5 Guardians, ma rivisitata in alcun sue caratteristiche per venire incontro al pubblico più giovane ormai avvezzo al genere dei Battle Royale.

Come suggerisce il portale di HaloHub, il tutto potrebbe ricollegarsi al recente rumor diffuso da Windows Central, secondo cui Halo Infinite riceverà una modalità user friendly sviluppata da Certain Affinity. L'intento sarebbe proprio quello di attirare il pubblico che solitamente frequenta giochi come Fortnite e Call of Duty Warzone ed espandere il bacino di utenza di Halo. Naturalmente nulla di questo è confermato e rimaniamo in attesa che siano le parti ufficiali ad esprimersi sul futuro dello shooter.

Nel frattempo la serie TV di Halo è giunta al cinema, con i primi due episodi disponibili negli USA.