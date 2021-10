Halo Infinite e la modalità Forgia: personalizzazione totale per i giocatori?

Halo Infinite si avvicina al suo debutto fissato per l'8 dicembre 2021. Nonostante si presenterà ricco di contenuti tra campagna e multiplayer, 343 Industries ha già confermato che Halo Infinite non avrà la modalità Forgia al lancio e al momento non è chiaro quando sarà disponibile all'interno del nuovo capitolo della storia di Master Chief.

Presente negli ultimi quattro episodi principali del franchise, Forgia è una delle opzioni di gioco più apprezzate da parte dei fan, in grande attesa di scoprire come si presenterà all'interno del prossimo titolo. Nonostante manchi ancora tempo prima del suo arrivo, in rete sono già emersi alcuni leak che lasciano intendere come tale modalità si presenterà molto più complessa ed elaborata rispetto al passato.

In particolare, sembra che la nuova Forgia sia dotata di un proprio sistema di scripting volto ad offrire ancora più possibilità di interazione e personalizzazione. Dalle immagini diffuse su Twitter si vede ad esempio che i giocatori potranno interagire con un intricato sistema di nodi che consentirebbe loro di ritoccare a piacimento tanti aspetti del gameplay, come ad esempio abilitare funzioni uniche, modificare i danni inferti dalle armi, o anche attivare specifiche animazioni ed effetti speciali. Non solo, il sistema permetterebbe agli utenti di programmare modalità di gioco mai viste nelle precedenti iterazioni della Forgia oppure, per i più pratici con gli strumenti di scripting, addirittura creare interi livelli e narrare le proprie storie all'interno dell'universo di Halo.

La nuova Forgia sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi estremamente ambiziosa, con 343i che si è quindi presa tutto il tempo necessario per prepararla in ogni dettaglio. In attesa di conferme ufficiali sui suoi contenuti, ecco nel frattempo le nostre impressioni sul multiplayer di Halo Infinite.