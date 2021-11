Halo Infinite: la modalità Normale sarà il 'vero standard' della Campagna, spiega 343

Dopo aver festeggiato la fase Gold di Halo Infinite, dalle colonne di VGC i ragazzi di 343 Industries entrano nel merito del lavoro svolto per dare forma alla Campagna del kolossal sparatutto per soffermarsi su uno degli aspetti più importanti della loro opera, ovvero sul bilanciamento dei livelli di difficoltà.

Nel discutere dell'argomento con la stampa di settore, il responsabile dello sviluppo dei personaggi di 343 Stephen Dyck ha candidamente ammesso che "da tradizione, Halo è stato sviluppato prendendo come target la difficoltà Eroica, è sempre stato così e lo fu anche per Halo 4 e 5. Ma stavolta abbiamo dato la precedenza alla modalità Normale, vi abbiamo dedicato molto più tempo per fare in modo che non sia un semplice 'ridimensionamento' dei livelli di difficoltà Leggendaria o Eroica, anche perchè ci aspettavamo che il gioco avrebbe attratto altri utenti e non solo i fan di lungo corso".

L'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios sottolinea inoltre come "ciò non significa che a livello Eroico la Campagna di Halo Infinite non sia difficile, e che a Leggendario non restituirà un'esperienza quasi punitiva, queste erano e continueranno ad essere delle parti fondamentali di ogni gioco di Halo. È solo che stavolta abbiamo voluto focalizzarci sulla difficoltà Normale, sarà il vero standard anche per chi si avvicina solo adesso a questa serie".

A detta di Dyck, d'altronde, lo scopo ultimo di ogni livello di difficoltà è quello di "consentire ai giocatori di scegliere da subito l'opzione che gli permetta di divertirsi, senza stare lì a scervellarsi nel capire perché una granata non provoca il danno sperato o perché un proiettile non danneggia a sufficienza un nemico. C'è una filosofia molto semplice che abbiamo seguito per sviluppare Halo Infinite: il giocatore ha sempre ragione. Se un giocatore vuole utilizzare un certo tipo di arma per completare un incarico, il gioco non gli dirà mai 'ti sbagli, non puoi farlo'".

Per averne la controprova definitiva, non ci resta che attendere fino all'8 dicembre per immergerci nelle atmosfere dell'epopea singleplayer di Halo Infinite su PC, Xbox One e Series X/S. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla Campagna di Halo Infinite con la prova di 10 ore a cura di Francesco Fossetti.