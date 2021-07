Halo Infinite mostrato per la prima volta su Xbox One, gameplay e dettagli della Beta

In attesa di gettarci in prima persona nella Beta Tecnica, 343 Industries ha tenuto un nuovo livestream dedicato ad Halo Infinite per illustrarci i contenuti a cui potremo accedere all'interno di questa versione di prova dello sparatutto Sci-Fi atteso su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One.

Tanto per cominciare, lo studio di Microsoft ha mostrato per la prima volta in azione il titolo nella sua versione Xbox One attraverso alcuni scorci di gameplay tratti da un match multiplayer giocato nella mappa Bazaar, basata sulla città di Mombasa. Vengono dunque mostrate alcune delle bocche da fuoco che saranno presenti già nella Beta Tecnica e che potrete imbracciare a partire da oggi.

A seguire troviamo un lungo approfondimento del menù principale e delle opzioni di gioco, tramite cui potrete ad esempio impostare il FOV della visuale (anche su console), selezionare la mappatura dei comandi che preferite, settare i numerosi aspetti riguardanti l'accessibilità. Successivamente ci viene illustrato il funzionamento delle personalizzazioni estetiche, con cui potremo customizzare nelle più disparate maniere personaggi e veicoli. Il focus passa poi al Battle Pass (si partirà dalla Season 0) e alle sfide, che funzioneranno grossomodo come negli altri free-to-play multiplayer online e consentiranno di ottenere ricompense cosmetiche. In occasione della Beta Tecnica, gli utenti riceveranno sin da subito del denaro virtuale con cui sbizzarrirsi all'interno dello shop in-game.

Torniamo infine al gameplay con una dimostrazione pratica di come funzioneranno i bot, disponibili in tre differenti livelli di difficoltà e utili per fare pratica prima di lanciarsi nelle partite online. Dalle pistole, ai fucili d'assalto, alle mitragliette: all'interno della modalità Accademy potrete familiarizzare con tutto l'arsenale proposto dal gioco.

La Beta Tecnica di Halo Infinite continuerà fino a domenica primo agosto. 343 Industries ha chiarito che questa è la prima e più piccola fase di testing del multiplayer di Halo Infinite, e ci saranno in seguito altre occasioni per provare in anteprima lo sparatutto. In cima trovate il video gameplay isolato tratto dalla versione Xbox One, mentre in calce potete recuperare l'intero livestream.