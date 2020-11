Halo Infinite si mostrerà 'quando sarà pronto': parla 343 Industries

Dopo aver chiarito che Halo: Infinite non sarà presente alla cerimonia dei The Game Awards 2020 in programma per il 10 dicembre, il team di 343 Industries torna a discutere della campagna comunicativa per il titolo.

Tramite un aggiornamento pubblicato sul proprio blog ufficiale, la software house ringrazia ancora una volta la community per la comprensione e il supporto offertole nella fase successiva all'annuncio del posticipo della nuova avventura di Master Chief. Originariamente attesa per il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Halo: Infinite è attualmente privo di una data di pubblicazione. Il rinvio del gioco, spiega 343 Industries, ha implicato una completa ridefinizione dell'intera campagna marketing, studiata e concepita per accompagnare il debutto del gioco a novembre.



Le comunicazioni relative all'epopea sci-fi, ad ogni modo, riprenderanno, ma non nel brevissimo periodo. Il team offre come unica indicazione la rassicurazione che Halo: Infinite verrà mostrato "quando sarà pronto". Questo, si specifica, non è sinonimo di "quando sarà finito", ma ad ogni modo l'implicazione si conferma essere "non ancora". 343 Industries non vede comunque l'ora di poter offrire nuove informazioni sia sul multiplayer sia sulla campagna principale del gioco e nell'attesa condivide un dietro le quinte legato alla registrazione di campionature audio per le armi impugnate da Master Chief.



Gli ultimi dettagli offerti da team hanno riguardato il sistema di personalizzazione di armi e armature in Halo: Infinite.