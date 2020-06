Halo Infinite e mostruose creature aliene? Il tenero 'interprete' è un carlino!

Mentre in casa Microsoft fervono i preparativi per l'attesissimo evento di luglio dedicato ai giochi Xbox Series X, negli studi di registrazione di 343 Industries proseguono i lavori su Halo: Infinite.

In particolare, la software house ha accolto nella propria sede un ospite d'eccezione, pronto a offrire il proprio contributo per la realizzazione della nuova avventura di Master Chief. Stiamo parlando del carlino Buddy, fedele amico a quattro zampe del Program Manager di 343 Industries. Già a settembre dello scorso anno, gli autori avevano offerto una breve anteprima del doppiaggio di Halo: Infinite realizzato da un cane: in quell'occasione, però, il protagonista era stato un altro carlino, ovvero Gyoza, compagno del Technical Art Director del team.

Questa volta è stata invece appunto la volta di Buddy, e il team di 343 Industries ha voluto condividere questo simpatico dietro le quinte con il pubblico, pubblicando una breve registrazione della sessione di "doppiaggio" sull'account Instagram ufficiale di Halo. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il quattro zampe sembra essersi divertito parecchio nel vestire i panni di doppiatore, attività che gli è valsa la conquista di un'ampia selezione di gustosi spuntini. Purtroppo, gli autori di Halo: Infinite non hanno svelato il ruolo preciso affidato a Buddy, ma appare piuttosto probabile che si tratti di qualche pericolosa specie aliena pronta ad aggredire il giocatore: curiosi di vederla in azione?