Halo Infinite, il multiplayer: 24 giocatori per la modalità Big Team Battle

Come confermato durante l'E3 2021, la modalità multigiocatore di Halo: Infinite sarà completamente gratuita, grazie all'implementazione di un modello di distribuzione di tipo free to play.

Contestualmente alla fiera (virtualmente) losangelina, 343 Industries ha inoltre presentato diversi aspetti e caratteristiche del gioco. Tra questi, possiamo citare alcune delle mappe multiplayer di Halo: Infinite, ma non solo. A pochi giorni di distanza dall'evento E3, è giunta anche la presentazione della modalità Big Team Battle, che vedrà in azione ben 24 giocatori in contemporanea. Questi ultimi si affronteranno in due squadre da 12 utenti, per una modalità in cui i veicoli rivestiranno un ruolo centrale. Secondo quanto affermato dagli autori di Halo: Infinite, questa soluzione consentirà di "dare vita agli elementi sandbox di Halo, così come a fantasiose battaglie".



Nel corso dell'ultima settimana, il team parte degli Xbox Game Studios ha offerto anche alcuni dettagli sul supporto alle Stagioni nel multiplayer gratuito di Halo: Infinite. Ricordiamo che i giocatori potranno testare il multiplayer nel corso dell'estate, grazie all'organizzazione di una prima sessione di prova tecnica. Manca invece al momento una data di lancio precisa, con Halo: Infinite atteso su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S nel corso dell'inverno di quest'anno.