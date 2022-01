Halo Infinite Multiplayer: 343 cerca un esperto di 'monetizzazione sostenibile'

Sullo sfondo del ritorno dell'evento Fracture Tenrai di Halo Infinite, il portale di Microsoft Careers segnala le attività svolte sin da ottobre 2021 da 343 Industries per cercare un esperto di "monetizzazione sostenibile" per espandere la dimensione multiplayer del kolossal sparatutto.

La figura professionale ricercata dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios, il Monetization Designer, viene descritto come un talento specializzatosi nel "miglioramento e nello sviluppo di nuovi sistemi di monetizzazione sostenibili, dei sistemi che siano in linea con la nostra visione di Halo Infinite basata sul rispetto del tempo impiegato dai giocatori e dell'investimento economico fatto per il proprio personaggio".

L'annuncio di lavoro, come precisato dalla scheda di Microsoft Careers, è online dal 2 ottobre 2021 e da allora non sembrano essersi verificati dei cambiamenti alla descrizione delle mansioni da affidare a chi desidera ricoprire il ruolo di Monetization Designer.

La scheda che accompagna la ricerca della nuova figura professionale indicata da 343, inoltre, precisa che il candidato ad assumere l'incarico di Monetization Designer dovrà lavorare a stretto contatto con il team di sviluppo e "fornire un'analisi competitiva sulle tendenze di monetizzazione attuali ed emergenti, incaricandosi di aumentare il livello di conoscenza generale del team in tema di progettazione legata alle migliori pratiche e attività di progressione". Viene infine citata la necessità di "pianificare e gestire gli sforzi per i contenuti delle stagioni post-lancio".

Rimaniamo perciò in attesa di scoprire quale strada deciderà di imboccare 343 Industries per evolvere l'esperienza competitiva dell'esclusiva Microsoft per PC, Xbox One e Series X/S. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite.