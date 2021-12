Halo Infinite: il multiplayer accoglierà le modalità multiteam, stando ad un leak

Dopo aver appreso della possibile aggiunta di modalità amate dai fan della serie Microsoft, un nuovo leak apparso in rete in queste ore sembra anticipare l'arrivo di un'interessante novità riguardante il comparto multiplayer online di Halo Infinite.

Come potete osservare tramite il tweet di HaloHub riportato in calce alla notizia, parrebbe proprio che le modalità multiteam siano in fase di lavorazione presso 343 Industries, e quindi in dirittura d'arrivo nel corso delle prossime settimane. Questo consentirebbe ai giocatori di prendere parte a dei match online in cui siano presenti più di due squadre, con "Hades" e "Valkyrie" che si andrebbero ad aggiungere alle già presenti "Eagle" e "Cobra".

Si tratterebbe di un'aggiunta in grado di arricchire la formula del multiplayer di Halo Infinite, introducendo nuove variabili per playlist e modalità presenti dal day one. C'è tuttavia da segnalare che i simboli appartenenti ai team Hades e Valkryrie sono invertiti nello screenshot ripotato all'interno del tweet, e che alla fine dei conti potrebbe trattarsi solo di un fake realizzato per alimentare false speranze. Al momento, non ci resta che attendere eventuali interventi ufficiali da parte di 343 Industries, che per gennaio ha già promesso di introdurre un fix per la modalità Big Time Battle.