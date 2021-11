Halo Infinite: il multiplayer avrà nuove mappe o modalità al day one?

La Beta multiplayer online di Halo Infinite è già disponibile da alcuni giorni, e i giocatori che si sono già immersi nella nuova esperienza confezionata da 343 Industries si chiedono se l'8 dicembre, day one ufficiale dello shooter, ci saranno ulteriori novità per quanto riguarda mappe e modalità.

Un post pubblicato da 343 Industries su Halo Waypoint dichiara che, sebbene la beta multiplayer non fornisca l'esperienza completa di Halo Infinite, offre ai giocatori la selezione completa di mappe e modalità che saranno disponibili al momento del lancio. Da questo possiamo dedurre che non ci sono in programma dei nuovi contenuti per quanto riguarda questi due aspetti, ma naturalmente rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti del team di sviluppo man mano che ci avviciniamo al day one.

Ciò che invece verrà rinnovato in vista del debutto saranno le playlist e, probabilmente, l'arsenale di gioco. La community del gioco ha del resto già avvistato alcune delle armi che arriveranno presto all'interno del comparto multiplayer online, ma che non hanno ancora una precisa data di lancio.

Halo Infinite è stato accolto più che calorosamente con l'arrivo della Beta, riuscendo a superare titoli seguitissimi come COD Warzone e Fortnite. Tuttavia molti si dicono scontenti del sistema di progressione attualmente adottato dallo shooter Sci-Fi.