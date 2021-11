Halo Infinite, multiplayer e cheater: la community vuole disabilitare il cross-play

Con l'emergere delle prime testimonianze legate alla presenza di cheater nella Beta del multiplayer di Halo: Infinite, la community ha chiesto al team di sviluppo di intervenire.

Da parte sua, 343 Industries ha già confermato che un sistema di anti-cheating è in dirittura di arrivo all'interno del gioco, ma nel frattempo parte del pubblico vorrebbe avere la possibilità di disattivare il cross-play. Al momento, in effetti, Halo: Infinite prevede di default l'unificazione tra le community PC, Xbox One e Xbox Series X|S. L'utenza console, tuttavia, vorrebbe poter avere la possibilità di scegliere di prendere parte a partite limitate ai videogiocatori Xbox.

Per il momento, 343 Industries non ha offerto una replica ufficiale alla richiesta, più che frequente in questo tipo di situazioni. In attesa di provvedimenti specifici del team di sviluppo, alcuni giocatori del multiplayer di Halo: Infinite hanno ad ogni modo deciso di sfruttare un'altra opzione per provare a ridurre la probabilità di imbattersi in utenti PC. Stiamo parlando della possibilità di scegliere se scontrarsi solamente con utenti che utilizzano controller o se accedere a lobby che includono giocatori su tastiera. Selezionando la prima opzione, i giocatori di Halo: Infinite sperano sia più difficile imbattersi in cheater.



Qual è la vostra esperienza? Avete avuto problemi con dei cheater all'interno della Beta multiplayer di Halo: Infinite?