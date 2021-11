Halo Infinite Multiplayer: come sbloccare gratis il visore Sigillo

Per ovviare alle problematiche legate alla progressione della Beta Multiplayer di Halo Infinite, la quale ha subito qualche ritocco a ridosso del lancio, 343 Industries ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i giocatori dello sparatutto gratis.

Ogni settimana, infatti, il gioco mette a disposizione dei giocatori una ricompensa esclusiva che si può ottenere solo ed esclusivamente completando ognuna delle sfide settimanali, le quali vengono generate casualmente per ogni giocatore e possono essere sostituite tramite l'ausilio di un gettone Cambio Sfida. Il premio gratis della prima settimana della Stagione 1, Eroi di Reach, consisteva nel visore raro di colore giallo per l'armatura Mark VII che prende il nome di Sigillo. Dal momento che più di metà della Settimana 1 ha proposto il vecchio sistema di progressione di cui tanti si sono lamentati, il team di sviluppo ha deciso di rendere gratuita per tutti la ricompensa, che abbiate o meno completato tutte le vecchie sfide settimanali.

Come fare quindi per ottenere il visore raro Sigillo? La risposta è molto semplice: basta avviare la beta multplayer di Halo Infinite nel periodo compreso tra oggi, 24 novembre 2021, e il prossimo lunedì 29 novembre 2021, ovvero in un qualsiasi giorno della seconda settimana della Stagione 1. Sappiate che non vi apparirà alcun messaggio che segnala l'avvenuto sblocco dell'oggetto, ma potrete trovarlo all'interno della schermata di personalizzazione del nucleo corazza Mark VII, nella sezione relativa alla modifica del colore del visore.

Chi fosse interessato ad altre ricompense gratis può completare inoltre tutte le sfide della Settimana 2 per ottenere senza costi aggiuntivi la Livrea corazza epica chiamata Infuso di salice, così da modificare il colore dell'armatura dello Spartan nei match online.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis l'armatura Yoroi nell'evento Frattura Tenrai di Halo Infinite?