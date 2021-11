Halo Infinite multiplayer: come scaricare la beta gratis su PC e Xbox, link al download

Nel corso della serata, dopo gli insistenti rumor degli ultimi giorni, Microsoft ha pubblicato la Beta del multiplayer di Halo Infinite. Se anche voi volete provare il gioco gratis su Xbox o PC, ecco tutti i dettagli su come scaricarlo.

Come scaricare Halo Infinite su Xbox

Scaricare questa versione del gioco sulle console della famiglia Xbox, ovvero Xbox One e Xbox Series X|S, è davvero semplice e può essere fatto direttamente dallo store: cercate Halo Infinite (è probabile che ci sia il banner del gioco nella pagina principale, in tal caso cliccateci sopra) e, dalla pagina ufficiale del gioco, avviate il download senza costi aggiuntivi. In alternativa potete avviare il download da remoto tramite l'app per smartphone e tablet oppure attraverso la versione web dello store al seguente link:

Come scaricare Halo Infinite su PC

Se invece volete scaricare il gioco gratis su PC, sappiate che potete scegliere tra due diversi client. Proprio come la versione finale del gioco, anche la beta del multiplayer potrà essere scaricata sia dallo Store Microsoft (e dall'App Xbox per gli abbonati a Xbox Game Pass) che da Steam, dov'è scaricabile sempre gratuitamente.

Ecco di seguito i link per il download:

A proposito, sapevate che Halo Infinite ha già 150.000 giocatori su Steam?