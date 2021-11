Halo Infinite Multiplayer: come segnalare nemici, armi, veicoli e luoghi

Tra le novità assolute dellaBeta multiplayer di Halo Infinite non troviamo solo il rampino, poiché 343 Industries ha deciso di adeguarsi ad una delle nuove mode degli sparatutto online e ha implementato nell'ultimo capitolo della serie un pratico sistema di ping.

Il funzionamento di questa meccanica di gioco è pressoché identica a quanto visto in Apex Legends e in tutti gli altri prodotti multiplayer online che hanno deciso di utilizzare un sistema simile: con la semplice pressione di un tasto, il giocatore può posizionare un segnale visibile a tutti i compagni di squadra e il cui colore si adatta in base al bersaglio nel mirino. Questo significa che se il tasto viene premuto quando il cursore è su un avversario, segnaleremo agli alleati la sua posizione, invece se il mirino punterà ad un'arma o ad un veicolo potremo evidenziarne la collocazione sulla mappa per fare in modo che chi è interessato a quell'oggetto possa immediatamente sapere dove trovarlo. Se invece il cursore punta ad un generico luogo della mappa, verrà posizionato un segnale in quella specifica posizione per attirare l'attenzione di tutti gli alleati e fare così in modo che gli altri lo raggiungano per dare supporto. Se utilizzate un controller Xbox One o Xbox Series X|S, il tasto da premere per posizionare un segnale tattico è la freccia su della croce direzionale, ma è possibile modificare questo comando dall'apposita schermata del menu delle impostazioni, nel quale si possono apportare accorgimenti alla funzione di ogni singolo tasto.

Se siete soliti giocare online e non utilizzate la chat vocale o la chat testuale, il sistema di ping potrebbe essere quindi il vostro migliore alleato, poiché consente di comunicare con i compagni di squadra in maniera semplice ed immediata.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida alla modalità competitiva di Halo Infinite. Non dimenticate di leggere anche la guida su come personalizzare Spartan, armi e veicoli nella Beta multiplayer di halo Infinite.