Halo Infinite: il multiplayer gratis uscirà a sorpresa il 15 novembre?

Prendete quanto riportato con le dovute precauzioni dal momento che non ci sono conferme di alcun tipo in merito... secondo alcuni insider, 343 e Microsoft pubblicheranno il multiplayer di Halo Infinite molto prima del previsto. Quando? Prestissimo!

Nello specifico si parla di uno "shadow drop" del multiplayer previsto per il 15 novembre, giorno dell'evento celebrativo per i 20 anni di Xbox. Non è chiaro se siano rumor concreti o se si tratti solamente di una speranza, in ogni caso la mossa potrebbe avere senso dal momento che proprio lunedì si festeggia anche il ventennale di Halo Combat Evolved, uscito insieme alla prima console Microsoft.

Una mossa che avrebbe senso per sfruttare l'hype dell'evento, ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite è gratis free to play, una pubblicazione di questo tipo non richiede le campagne marketing di un grande AAA e anche giochi come Call of Duty Warzone sono stati pubblicati senza alcun supporto pubblicitario alle spalle.

La strategia potrebbe essere chiara, il 15 novembre Microsoft pubblicherà il multiplayer di Halo Infinite mentre l'8 dicembre arriverà il pacchetto completo con la campagna, ipotesi questa prevista da numerosi insider anche in passato, che ben poco credevano alla possibilità di un lancio in contemporanea per le due modalità.