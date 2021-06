Halo Infinite, il multiplayer gratuito si presenta: immagini e dettagli sulle mappe

Dopo la presentazione di una vasta rassegna di novità sul multiplayer di Halo: Infinite dall'E3 2021, il comparto multigiocatore della produzione torna a mostrarsi al pubblico.

Come promesso nei giorni scorsi, 343 Industries ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato alla componente free to play di Halo: infinite. Nello specifico, il team di sviluppo verdecrociato ha presentato i primi dettagli su cinque delle mappe che andranno a caratterizzare l'esperienza. Nello specifico, la software house ha citato le seguenti ambientazioni:

Behemot : anello sopravvissuto per millenni, quest'ultimo cela al suo interno ancora una miriade di segreti;

: anello sopravvissuto per millenni, quest'ultimo cela al suo interno ancora una miriade di segreti; Fragmentation : la superficie dell'Installazione 07 sembra essere in procinto di essere coinvolta in un conflitto;

: la superficie dell'Installazione 07 sembra essere in procinto di essere coinvolta in un conflitto; Recharge : la divisione idroelettrica guidata da Axys vi operano per mantenere stabile l'afflusso di energia per le colonie, tramite la UEG;

: la divisione idroelettrica guidata da Axys vi operano per mantenere stabile l'afflusso di energia per le colonie, tramite la UEG; Live Fire : in quest'area, gli istruttori della Avery J. Johnson Academy of Military Science si assicurano che gli Spartan siano adeguatamente preparati alle sfide che li attendono in una galassia ostile;

: in quest'area, gli istruttori della Avery J. Johnson Academy of Military Science si assicurano che gli Spartan siano adeguatamente preparati alle sfide che li attendono in una galassia ostile; Bazaar: il Protettorato dell'Est Africa vuole ricostruire il nucleo della città di Mombasa con un progetto costoso e ambizioso, supportato da investimenti della UEG e dell'UNSC;

Direttamente in calce a questa news, potete visionare le prime immagini delle mappe pubblicate da 343 Industries, che offrono una prima idea di quelle che saranno le atmosfere delle ambientazioni del multiplayer di Halo: Infinite.



In chiusura, ricordiamo che Microsoft non si è ancora sbilanciata su di una precisa data di uscita di Halo: Infinite, con la nuova epopea di Master Chief attesa per un generico "Holiday 2021".