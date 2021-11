Halo Infinite Multiplayer, guida alla modalità competitiva: rank e piazzamento

È ormai da qualche giorno che la Beta del multiplayer di Halo Infinite è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC e Xbox (One e Series X|S). Se avete appreso le basi del gioco e non siete spaventati dalla sfida, potrebbe essere arrivato il momento di cimentarvi nella modalità competitiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come completare il piazzamento

Il primo passo per partecipare alla modalità competitiva è quella di piazzarsi. Per far ciò occorre accedere al menu principale del multiplayer di Halo Infinite e selezionare la voce "Arena Classificata". Noterete nella parte bassa dello schermo, al centro, che non avete ancora un grado e risultate "Non classificati". Al fine di ottenere un grado dovete avviare e completare dieci diverse partite in questa playlist. Al termine di questi match, il sistema valuterà le vostre prestazioni e vi assegnerà uno dei seguenti gradi: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante oppure Onice.

Tutti i livelli competitivi

Una volta completato il piazzamento e ottenuto il primo grado, è possibile iniziare a scalare le classifiche in maniera pressoché identica alla modalità competitiva di qualsiasi altro sparatutto online. Questo significa che giocando le modalità competitive si può aumentare il rank, ma giocare male può anche farlo scendere.

Ecco di seguito l'elenco completo dei gradi competitivi del multiplayer di Halo Infinite:

Bronzo

I

II

III

IV

V

VI

Argento

I

II

III

IV

V

VI

Oro

I

II

III

IV

V

VI

Platino

I

II

III

IV

V

VI

Diamante

I

II

III

IV

V

VI

Onice (nessun grado)

Va precisato che tutte le modalità non competitive non hanno alcuna influenza sul grado e per scalare le classifiche di questa modalità occorre prendere parte a match nell'Arena Classificata.

