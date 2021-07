Halo Infinite: il multiplayer includerà un sistema di ping

Grazie alla pubblicazione sul sito ufficiale di Halo Infinite di un intero post riguardante Andrew Witts, il Lead Multiplayer Designer, è stato possibile venire a conoscenza di una particolare feature che potremo utilizzare nelle modalità multigiocatore competitive.

Ecco di seguito un breve estratto del post:

"Il mio team sta lavorando anche su alcune meccaniche del multiplayer come il sistema di spawn delle armi, il doppiaggio del commentatore come nei vecchi Halo, un'intelligenza artificiale personale e il Mark System, il quale è un meccanismo che consente ai giocatori di segnalare un punto nel mondo di gioco e far conoscere ai propri compagni di squadra informazioni essenziali quali la posizione di un'arma o di un nemico."

Sembra quindi che anche Halo Infinite voglia utilizzare una meccanica di gioco ormai diffusa in tutti i principali titoli multiplayer e che è stata introdotta per la prima volta in Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment che ha fatto proprio del ping uno dei suoi punti di forza. Ciò significa che con la semplice pressione di un tasto potremo comunicare con i nostri alleati e segnalargli un qualsiasi punto della mappa per fare in modo che la loro attenzione possa essere diretta verso un nemico in agguato o un'arma appena apparsa.

