Halo Infinite e il multiplayer: leak per i nuovi contenuti di febbraio 2022

Nonostante abbia da poco preso il via l'evento Fracture: Tenrai nella Beta multiplayer di Halo: Infinite, c'è già chi pensa a ciò che riserverà il prossimo appuntamento previsto per il titolo.

Sempre attivissimi, i dataminer hanno infatti analizzato con attenzione i file di gioco della produzione 343 Industries, nella quale credono di aver individuato alcuni interessanti dettagli. Si tratta in particolare di riferimenti a quelle che potrebbero essere le ricompense previste per il secondo evento speciale del multiplayer free to play di Halo Infinite. Come potete verificare in calce a questa news, tra gli oggetti avvistati spiccano in particolare alcuni strumenti di personalizzazione per i propri Spartan:

Claw Patrol Spartan (posa),

(posa), Scorpion Punch (rivestimento per armatura);

(rivestimento per armatura); Mark V Zeta (elmo);

(elmo); UA/Mauros (accessorio per elmo);

Ma non solo: i dataminer credono infatti di avere individuato anche ulteriori informazioni. L'evento in-game dovrebbe prendere il nome di, e dovrebbe prevedere un focus particolare sulla precisione della propria mira. L'appuntamento, infine, sarebbe in programma per il periodo compreso traIn attesa di saperne di più, ricordiamo che è ormai imminente il ritorno di, sul quale il nostro Francesco Fossetti ha potuto esprimere un primo parere nel suo provato della Campagna di Halo: Infinite