Halo Infinite e il multiplayer: l'ultimo leak descrive la modalità Big Team Battle 2.0

Considerato come una fonte affidabile di leak legati a Microsoft e ai progetti in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, l'insider Klobrille condivide dei dettagli inediti su Halo Infinite e una modalità multiplayer del kolossal FPS di 343 Industries che, a suo dire, prenderà il nome di Big Team Battle 2.0.

In un recente scambio di battute avvenuto su Twitter con i fan della serie sparatutto della casa di Redmond, Klobrille è tornato a discutere delle novità che caratterizzeranno l'esperienza multiplayer di Halo Infinite per riferire che il team di 343i avrebbe deciso di non sviluppare alcuna modalità Battle Royale.

L'insider Microsoft spiega quindi che "Big Team Battle 2.0" rappresenterà una sorta di "variante evoluta" degli attuali battle royale: a detta di Klobrille, chi si cimenterà nelle sfide offerte da questa modalità potrà infatti utilizzare dei "veicoli enormemente potenziati" all'interno di ambientazioni di proporzioni gigantesche, con mappe che richiederanno l'adozione di complesse tattiche di squadra per poter completare gli obiettivi designati.

Sempre in base alle informazioni raccolte da Klobrille, l'esclusiva Xbox più attesa del 2021 comprenderà anche una Forgia notevolmente espansa rispetto a quanto offerto dall'omonima modalità e dagli strumenti dell'editor di mappe di Halo 5. Per l'insider Microsoft, quindi, se la community dovesse patire l'assenza di una modalità Battle Royale "potrà sempre crearne una da zero con la Forgia, con mappe per dare vita a combattimenti 32 vs 32".