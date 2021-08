Halo Infinite e il multiplayer: leak per altre quattro mappe? Spuntano le immagini

Dopo aver presentato al pubblico in attesa del ritorno di Master Chief la prima Beta Tecnica di Halo: Infinite, il team di 343 Industries prosegue a pieno ritmo nello sviluppo dell'attesa produzione.

Dagli studi del team di casa Microsoft, potrebbero tuttavia aver trovato una via di fuga alcune immagini inedite, raffiguranti aree di gioco non ancora rivelate dalla software house. Nello specifico, stiamo parlando di quattro screenshot, raffiguranti, presumibilmente, altrettante mappe parte del comparto multigiocatore di Halo: Infinite.

Ovviamente, al momento è impossibile valutare l'effettiva veridicità di tali scatti, che tuttavia stanno trovando rapida diffusione tra le maglie del web. Tutte e quattro le presunte immagini del multiplayer di Halo: Infinite sono contrassegnate da un'apposita dicitura che ne evidenzia la natura provvisoria, volta a ribadire come quanto mostrato sia ancora in fase di "work in progress". Tra gli scatti, troviamo anche uno scenario caratterizzato da atmosfere notturne, che potrebbe dunque offrire un'ambientazione particolarmente suggestiva alle sfide multigiocatore.



In attesa di saperne di più su queste misteriose immagini, Halo: Infinite resta privo di una data di uscita definitiva, con la finestra di lancio ancora collocata al periodo conclusivo del 2021. Prossimamente, lo ricordiamo, il titolo potrebbe tornare a mostrarsi all'evento Microsoft organizzato per la Gamescom 2021.