Halo Infinite: il multiplayer online unirà innovazione e tradizione

Dopo il reveal avvenuto durante l'E3 2018, 343 Industries continua a centellinare prudentemente piccole informazioni riguardo all'attesissimo Halo Infinite, il nuovo capitolo della fortunata saga shooter in prima persona in arrivo su Xbox One e PC Windows 10.

Nei giorni scorsi, la software house ha parlato di aspetti come il ritorno dello split-screen a 4 giocatori, dei futuri stress test, della versione PC, e del concept di speranza su cui il gioco e la campagna marketing si baseranno.

Frank O'Connor di 343 ha recentemente discusso su Twitter del comparto multiplayer online del titolo. Innanzitutto, ha dichiarato di essere "super fiducioso ed entusiasta" nei confronti del lavoro svolto sinora dagli sviluppatori. L'obiettivo del team è quello di dar vita ad un'infrastruttura di gioco che risulti prima di tutto equilibrata per tutti, e che sappia inoltre unire elementi innovativi con altri facenti parte della tradizione che hanno reso tanto celebre il franchise. Sfortunatamente non è stato rivelato nulla di più concreto, ma è interessante quantomeno conoscere il risultato finale a cui aspirano i ragazzi di 343.

Halo Infinite è atteso esclusivamente su PC Windows 10 e Xbox One. Nonostante si tratti di un capitolo non numerato, il gioco sarà a tutti gli effetti un sequel canonico della saga. Secondo i rumor delle scorse settimane, il titolo porrà fortemente l'accento sull'esplorazione e conterrà elementi GDR.