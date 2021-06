Halo Infinite, il multiplayer piace ai giocatori: trailer in tendenza su YouTube

I ragazzi di 343 Industries hanno approfittato della vetrina dell'Xbox & Bethesda Showcase all'E3 2021 per presentare il multiplayer gratis di Halo Infinite, che sarà liberamente giocabile da tutti i giocatori a partire dalle festività di fine anno, periodo nel quale verrà lanciato anche il gioco principale.

Un ulteriore approfondimento sulla componente online è arrivato nella giornata di ieri, sotto forma di un video overview che ha mostrato maggiori dettagli meccaniche e le modalità multigiocatore. Sembra che ai giocatori sia piaciuto particolarmente questo filmato, dal momento che è finito al primo posto tra le tendenze su YouTube, superando agevolmente il milione di visualizzazioni e collezionando un grande numero di votazioni positive, che nel momento in cui vi scriviamo contano per il 98% del totale.

Se il buongiorno si vede dal mattino... Halo Infinite ha ancora tutto da provare, ma i segnali sono senza dubbio incoraggianti. Vi ricordiamo che il multiplayer girerà fino a 120fps con una modalità dedicata per Xbox Series X, non includerà le loot box e offrirà dei Battle Pass permanenti. È stato inoltre confermato che in estate verrà condotta una Beta di Halo Infinite alla quale potranno partecipare solamente alcuni membri selezionati del programma Insider.