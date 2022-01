Halo Infinite, multiplayer e server down: polemiche per i Boost XP sprecati

In attesa del Battle Pass della Stagione 2 di Halo: Infinite, che prenderà il via nel corso del mese di maggio, la community si lamenta di una particolare feature del comparto multigiocatore dello shooter.

Stiamo parlando in particolare del funzionamento che regola l'utilizzo degli XP Boost. Gli strumenti che consentono di attivare un temporaneo aumento dell'esperienza guadagnata nel corso dei match non soddisfanno infatti del tutto il pubblico di Halo: Infinite. L'utenza del titolo 343 Industries critica il fatto che gli XP Boost restino attivi costantemente sino ad esaurimento. In questo modo, evidenziano i giocatori, si consumano anche durante il matchmaking o il periodo di tempo trascorso nelle lobby.

Una questione che ha attirato l'attenzione soprattutto in concomitanza con il manifestarsi di alcuni malfunzionamenti per i server di Halo: Infinite. Nel corso della fase di down del gioco, infatti, gli XP Boost attivati continuano inesorabilmente a consumarsi, anche se gli Spartan non hanno modo di avere accesso a dei match. Una circostanza che ha portato un utente a contattare il supporto di Halo: Infinite. Quest'ultimo, come potete verificare in calce a questa news, ha tuttavia confermato che purtroppo per il momento non sono previste modifiche per il funzionamento degli XP Boost del gioco.



La risposta offerta da 343 Industries ha causato forte scontento nella community, che potrà se non altro rifarsi dedicandosi all'evento Cyber Showdown di Halo: Infinite.