Halo Infinite multiplayer: tante sorprese su modalità e sfide con la nuova Playlist

Dopo essersi gustati le prime scene della serie TV di Halo nella notte dei Game Awards 2021, i ragazzi di 343 Industries si affacciano su Reddit per descrivere tutte le innovazioni che accompagneranno l'update del multiplayer di Halo Infinite previsto per martedì 14 dicembre.

Alla richiesta degli appassionati di perfezionare il comparto online di Halo Infinite, i ragazzi della sussidiaria degli Xbox Game Studios rispondono con una pletora di innovazioni, ottimizzazioni e aggiunte all'esperienza multiplayer. Nella nuova Playlist di Halo Infinite ritroveremo così le modalità Slayer, Fiesta, FFA e Tactical Slayer, in aggiunta a quelle già disponibili.

In merito alle battaglie Slayer, il team di 343 specifica che "i nostri piani originari includevano una versione di Slayer con tante varianti, ma queste ultime non sarebbe state pronte prima delle vacanze natalizie. Per rispondere ai feedback dei giocatori, mentre completiamo l'offerta di Slayer vi proporremo una versione di base di questa modalità, ma cercheremo di rafforzarla e di espanderla con più varianti in un prossimo futuro".

Con l'aggiornamento del 14 dicembre assisteremo anche alla riformulazione delle Sfide: tale intervento passerà per la rimozione di alcune attività particolarmente frustranti, contestualmente alla riduzione del tempo necessario per completare la sfida finale settimanale. In quest'ottica rientrerà anche l'aggiunta di nuove sfide specifiche per le diverse modalità della prossima Playlist, in modo tale da spronare gli appassionati ad abbracciare l'intera esperienza contenutistica del multiplayer di Halo Infinite.

A ridosso della pubblicazione di questo importante update, 343 svelerà nuovi dettagli sugli interventi promessi per migliorare il matchmaking classificato e perfezionare il sistema di progressione stagionale attraverso gli XP basati sulle prestazioni. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite a firma di Francesco Fossetti.