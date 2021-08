Halo Infinite: il Needler ispira un incredibile controller custom di Xbox Series X/S

Dopo aver immaginato una versione speciale di Xbox Series S a tema Cyberpunk 2077, il creatore di contenuti POPeART (conosciuto anche come XboxPope) ha realizzato un eccezionale controller custom di Xbox Series X/S ispirato al Needler della serie di Halo.

Il nuovo progetto di XboxPope trae ovviamente spunto dai render e dal modello poligonale della pistola Needler equipaggiabile dagli emuli di Master Chief nel corso della recente Beta Tecnica di Halo Infinite. La versione fan made del controller Xbox Series X e Series S dedicata al Needler riprende i colori perlescenti dell'arma Covenant e i cristalli che ne caratterizzano il munizionamento per trasporli sulla scocca in plastica dell'ultima generazione di pad Microsoft.

In calce alla notizia trovate il tweet di POPeART con le immagini condivise dal creatore di contenuti per presentare questa sua ultima opera a tema Halo, con customizzazioni aggiuntive per il layout di tasti, per gli analogici e per i trigger. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa versione alternativa del controller di Xbox Series X/S, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su gameplay e contenuti della Beta Tecnica di Halo Infinite a firma di Simone De Marzo.