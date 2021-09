Halo Infinite, anche New Mombasa tra le nuove mappe? Spuntano tre immagini

Mentre prosegue il primo weekend della Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite (destinato questa sera ad entrare nella sua terza e ultima fase), i data miner stanno continuando a rovistare tra i file del client per PC alla ricerca di nuove informazioni: la loro indagine, a quanto pare, ha prodotto qualche risultato.

In queste ore stanno infatti circolando in rete tre immagini di altrettante mappe apparentemente destinate ad entrare nella rotazione del multiplayer di Halo Infinite. Gli scatti sarebbero fuoriusciti da un canale Discord dedicato ai leak del nuovo gioco di Master Chief, per poi essere condivisi su Twitter e Reddit. Come potete vedere in calce a questa notizia, una delle mappe è al chiuso, essendo ambientata ina struttura della Aquarius, mentre le altre due sono in notturna e all'aperto. I fan di lunga data non faticheranno a ravvisare in una delle immagini i tratti della New Mombasa di Halo 3: ODST, metropoli che ha funto da teatro per la Battaglia della Terra scatenata dall'invasione dei Covenant.

Ci teniamo ovviamente a specificare che queste tre mappe non sono ancora state presentate ufficialmente da 343 Industries. Fino ad oggi, i giocatori hanno avuto la possibilità di combattere nelle arene di Bazaar, Live Fire e Recharge. La prossima settimana, con l'inizio della seconda fase del Multiplayer Technical Preview di Halo Infinite, verrà data loro l'opportunità di cimentarsi anche nella modalità Big Team Battle 12v12 e due mappe di grandi dimensioni, chiamate Fragmentation e Behemoth.