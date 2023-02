Halo Infinite, al via Noble Intention: c'è un pizzico di Halo Reach nel nuovo evento

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse dal noto giornalista Jason Schreier, al momento 343 Industries starebbe lavorando a Project Tatanka. L'eventuale nuovo progetto non starebbe però rallentando il supporto post lancio offerto ad Halo: Infinite.

In attesa della Stagione 3 del titolo, la software house rende in particolare disponibile un nuovo evento speciale. Battezzato Noble Intention, quest'ultimo vede protagonisti due personaggi che avrebbero dovuto trovare spazio già in Halo: Reach. In seguito a un triste destino, tuttavia, Thom - A293 e Rosenda - A344 non riuscirono a servire all'interno del Noble Team.

Per omaggiare questi personaggi dimenticati, 343 Industries ha deciso di far tornare in azione i due Spartan all'interno di Halo: Infinite. Con l'evento Noble Intention, sarà possibile sbloccare elementi cosmetici ispirati a Thom - A293 e Rosenda - A344, oltre che più in generale ad Halo: Reach. L'aggiornamento dedicato è già disponibile per il download, con Noble Intention che ha preso il via nell'esclusiva Microsoft. L'evento speciale resterà attivo sino al prossimo 21 febbraio 2023.



Noble Intention precede il futuro lancio della Stagione 3 di Halo: Infinite, ancora privo di una data ufficiale. Nonostante i tagli al personale, 343 Industries continuerà a lavorare al futuro della serie Halo, senza cambi di rotta legati ai problemi di sviluppo dell'ultima avventura di Master Chief.