Halo Infinite, non solo 343 Industries: Sperasoft a supporto dello sviluppo

Grande protagonista dell'ultimo Xbox Gamess Showcase, la prossima avventura di Master Chief è attesa su PC, Xbox One e Xbox Series X, con pubblicazione prevista per gli ultimi mesi del 2020.

Al lavoro sullo sviluppo del titolo, sono attivi ormai da qualche anno i professionisti di 343 Industries. A questi ultimi vanno ora ad affiancarsi anche gli sviluppatori parte di Sperasoft, software house specializzata proprio in attività di supporto ad altri team. Nel dare l'annuncio ufficiale, Denis Larkin, Chief Commercial Officer di Sperasoft, scrive: "È un onore contribuire alla serie FPS più famosa al mondo e supportare la prossima generazione del franchise di Halo. Il nostro team di sviluppo è in fibrillazione per la nostra collaborazione con 343 Industries sull'attesa produzione Halo: Infinite".



Sperasoft, realtà che conta oltre 600 sviluppatori, ha nel tempo collaborato all'approdo sul mercato di importanti titoli AAA. Tra questi possiamo ad esempio citare Tom Clancy's Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online o F1 2020. Attualmente, inoltre, il team sta prestando la propria esperienza anche a Ubisoft, per la realizzazione di Assassin's Creed Valhalla.



In attesa di apprendere l'esatta data di uscita del gioco, ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite sarà free to play.