Halo Infinite non sarà come Far Cry: 343 Industries rassicura i fan

Sin dall'infelice presentazione del gameplay di Halo Infinite lo scorso luglio 2020, molti appassionati dello sparatutto hanno sviluppato la convinzione secondo la quale il prossimo capitolo avrà numerosi punti in contatto con Far Cry. Sembra però che le cose non stiano così e la smentita è arrivata direttamente da 343 Industries.

Nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di Halo Infinite, il quale ci ha permesso anche di dare una prima occhiata alla versione PC, il team al lavoro sul gioco ha lanciato una simpatica frecciatina alla serie Ubisoft e ha confermato come l'esclusiva Microsoft non implementi alcun sistema di crafting.

Ecco un estratto del lungo post:

"Nella campagna di Halo Infinite non sarà presente un sistema di crafting e, in ogni caso, non spenderete ore a scuoiare animali per creare equipaggiamento migliore da far indossare a Master Chief. Gli Spartan indossano l'armatura d'assalto Mjolnir e non hanno bisogno di stivali di pelle."

"Ciò a cui vi dedicherete nel gioco è saltare giù da un precipizio per sorprendere una pattuglia nemica e lanciare una granata al Plasma per far fuori il suo leader, poi tirare fuori il rampino per sottrargli l'arma pesante e iniziare a svuotare il caricatore sui restanti avversari mentre gli animali nei paraggi corrono a nascondersi per il trambusto."

"Quello che voglio dire è che abbiamo creato Halo Infinite per dare ai giocatori la possibilità di essere liberi e di utilizzare tutte le abilità degli Spartan: fare indagini sul campo di battaglia, pianificare un attacco, ingaggiare il nemico e fronteggiare qualsiasi sorpresa gli si pari davanti grazie al sandbox."

Insomma, pare che Master Chief non debba costruirsi da solo l'equipaggiamento e che il gioco abbia in comune con Far Cry solo la possibilità di esplorare liberamente la mappa.