Halo Infinite: non crederete all'assurda fonte dei nuovi leak!

Nella speranza di ammirare al più presto delle scene di gameplay in salsa nextgen di Halo Infinite, emergono in rete diverse indiscrezioni sul prossimo kolossal sparatutto di 343 Industries da un leak proveniente da una fonte tanto autorevole, e veritiera, da risultare assurda.

Gli artefici involontari di questa nuova ondata di leak su Halo Infinite sono i curatori dei profili social di Mega Blocks: l'azienda canadese produttrice di giocattoli per bambini che fa capo a Mattel, infatti, è uno dei (presumiamo tanti) partner commerciali di Microsoft che si occuperà della distribuzione di gadget e giocattoli a tema Halo per accompagnare il lancio dell'attesissimo FPS sci-fi su PC e console Xbox.

Sui social di Mega Blocks sono apparse delle immagini che ritraggono le confezioni dei nemici, dei veicoli e di diversi altri elementi della linea di giocattoli dedicata, appunto, ad Halo Infinite. Scorrendo velocemente gli scatti in questione possiamo notare un'imbarcazione (novità assoluta per la serie), il redesign di nemici come i Grunt e gli Elite, oltreché il nuovo design di elementi di equipaggiamento come lo speciale fucile al plasma apparso l'ultima volta sui campi di battaglia digitali di Halo 3 ODST.

I tweet di Mega Blocks che hanno anticipato queste importanti informazioni sui contenuti e sul gameplay di Halo Infinite, come era logico attendersi, sono stati rimossi, ma la sempre attenta community di ResetEra ha tenuto traccia dello scambio di messaggio avvenuto sui social a riprova della (probabile) veridicità di questo leak.