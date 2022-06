Halo Infinite: non solo Forgia, nuovi leak su DLC della campagna e multiplayer

Nelle scorse ore sono emersi dettagli sulla Forgia di Halo Infinite ma non solo perchè il content creator Sean W ha pubblicato anche infoemazioni sui futuri contenuti della campagna e sulle nuove modalità multiplayer in arrivo.

La campagna di Halo Infinite godrà di cinque diverse espansioni, questa non è una novità assoluta dal momento che l'indiscrezione si è rincorsa più volte in questi mesi, senza però mai trovare una conferma da parte di 343 Industries. Sembra però che il primo DLC arriverà solamente dopo il 2024, dunque non si tratterebbe di contenuti di imminente uscita, tra i contenuti in questione ci sono espansioni per la storia e nuovi personaggi.

Più vaghi i dettagli sul multiplayer, con il leaker che afferma che le stagioni 3, 4, 5 e 6 includeranno nuove armi, modalità di gioco, veicoli e mappe, sia nuove che riprese dai giochi classici. Viene confermata anche la tanto rumoreggiata Battle Royale per Halo Infinite, al momento però quest'ultima non ha trovato spazio in alcun annuncio ufficiale targato Xbox.

Come noto invece la Co-Op di Halo Infinite esce nel 2022 con i primi test che inizieranno a luglio. Vi invitiamo a riportare quanto pubblicato con le dovute precauzioni dal momento che non è possibile stabilire o meno l'autenticità dei contenuti del leak.