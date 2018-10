Halo Infinite non sarà mostrato all'X018 di novembre

I giocatori che attendono l'evento X018 per avere nuove informazioni su Halo Infinite resteranno delusi: Brian Jarrard di 343 Industries ha infatti confermato che il gioco non apparirà in alcuna forma durante lo show di Città del Messico.

"Mi piacerebbe molto rivelare nuovi dettagli su Halo Infinite ma stiamo ancora decidendo cosa, come dove e quando... al momento non abbiamo programmi per l'X018", parole che sembrano confermare i rumor dei mesi scorsi, che volevano il progetto in una fase ancora iniziale dello sviluppo, tanto che non esisterebbe allo stato attuale un build giocabile di Halo Infinite.

X018 è in programma per il 10 e 11 novembre a Città del Messico, il Fan Fest Xbox potrebbe essere ricco di sorprese, in questa occasione Microsoft potrebbe svelare nuovi dettagli su Battletoads e nuovi progetti in fase di sviluppo, secondo alcuni rumor non è improbabile che la casa di Redmond sfrutti lo showcase per mostrare anche un teaser di Xbox Scarlett, la console next-gen di Microsoft.