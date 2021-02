Halo Infinite, ma non solo: 343 Industries assume per un nuovo gioco nel mondo di Halo!

Atteso originariamente per il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S nel novembre dello scorso anno, Halo: Infinite è stato in seguito oggetto di rinvio, con pubblicazione fissata per il tardo 2021.

Al momento, 343 Industries si sta occupando dell'ottimizzazione del gioco, con la componente sandbox che è ormai stata ultimata. Di recente, la software house ha inoltre confermato che saranno organizzati test pubblici di Halo: Infinite nel corso del 2021, per permettere ai giocatori di testare il titolo prima del lancio. Il team è dunque indaffarato, ma sembra che dietro le quinte si stiano muovendo già ulteriori meccanismi. A renderlo evidente è un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da 343 Industries.

All'interno di quest'ultimo, si afferma infatti chiaramente che il team è in cerca di un Producer che possa offrire il proprio contributo allo "sviluppo di un nuovo progetto nell'universo di Halo". Tra le competenze del professionista figurerà la direzione di un team di veterani dell'industria impegnati nella creazione di "esperienze innovative" per un "grande progetto". Al futuro Producer è richiesta esperienza consolidata nel campo dei giochi AAA, oltre ad una grande passione per i videogiochi. Purtroppo, l'annuncio di lavoro non offre alcun ulteriore indizio a sostegno di ipotesi e previsioni sulla possibile identità del nuovo progetto del team Microsoft. Per scoprire di cosa possa trattarsi, sarà necessario attendere!