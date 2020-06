Halo Infinite non è l'unico in produzione: 343 Industries lavora ad un altro Halo

Halo Infinite non è ancora arrivato sul mercato, ma 343 Industries sta già pensando al futuro della serie di Master Chief. In fondo, ciò non stupisce affatto: il team è stato fondato nel 2007 proprio a tale scopo, e progetti di grandi dimensioni richiedono sempre diversi anni prima di vedere la luce.

343 Industries, a quanto pare, sta già lavorando ad un nuovo episodio della serie Halo. Lo abbiamo scoperto quest'oggi, anche se in maniera indiretta. Lo scorso 3 giugno lo studio di Redmond ha pubblicato un annuncio di lavoro con il quale ricerca un nuovo Senior Producer che "dovrà lavorare con il Core Services Team per aiutare nello sviluppo del prossimo progetto dell'universo di Halo". Più chiaro di così...

Nell'annuncio non sono tuttavia presenti indizi in merito alla natura di questo nuovo progetto. Che sia un nuovo Halo Wars? Oppure un nuovo capitolo della serie principale? Al momento non è dato saperlo. I fan della serie, in ogni caso, hanno ben altro a cui pensare adesso: tra pochi mesi toccherà ad Halo Infinite, gioco al quale spetterà anche il compito di mostrare le potenzialità di Xbox Series X, console di nuova generazione in arrivo entro fine anno. È stato già confermato che Halo Infinite si mostrerà in un vero e proprio gameplay a luglio, durante un evento per il reveal dei giochi first party di Xbox Series X.