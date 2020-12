Halo Infinite non uscirà prima dell'autunno del 2021, è ufficiale

A quanto pare, Halo Infinite si farà attendere più di quanto era lecito attendersi. Nell'ambito di un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i ragazzi di 343 Industries hanno circoscritto la finestra di lancio del gioco Xbox più atteso in assoluto. Vi avvisiamo: potrebbe non piacervi.

Halo Infinite, ricordiamo, avrebbe dovuto essere un gioco di lancio di Xbox Series X|S, ma la pessima accoglienza riservata al gameplay reveal ha spinto Microsoft a rinviare il gioco, scatenando anche l'esodo di alcune figure chiave di 343 Industries. L'atteso titolo era stato posticipato ad un generico 2021, ma adesso il periodo è stato circoscritto ulteriormente: stando a quanto rivelato dal Creative Director Joseph Staten, Halo Infinite non uscirà prima dell'autunno del 2021. Stiamo parlando, sostanzialmente, di un rinvio di un anno buono: evidentemente, i problemi alla base del progetto sono più gravi del previsto, e stanno richiedendo degli interventi piuttosto importanti.

Il lungo post affidato alle pagine di Halo Waypoint si approfonda anche in molti altri aspetti della produzione, dalla direzione artistica alla grafica, passando per il supporto live e la personalizzazione, regalandoci inoltre alcune istantanee di personaggi, armi, mappe e panorami che abbiamo provveduto a raccogliere nella galleria che potete visionare in calce a questa notizia.