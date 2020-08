Halo Infinite non verrà pubblicato 'a pezzi', Phil Spencer commenta il rinvio

A poco più di un giorno dal rinvio di Halo Infinite, il quale ha scosso molti dei giocatori che aspettavano di poterlo provare al lancio di Xbox Series X, il buon Phil Spencer ha svelato quanto sia stato difficile prendere una decisione di questo tipo.

Nel corso di un'intervista a Gary Whitta nel suo talk show su Twtich, il boss della divisione gaming di Microsoft ha detto:

"Lasciatemi iniziare con l'ammettere ai fan che tutto questo è una vera seccatura. Dispiace tanto ai giocatori quanto a noi. Ci tenevamo al fatto che il lancio di Halo Infinite e quello di Xbox Series X avvenissero in contemporanea."

"Per noi quello non era il lancio di Halo Infinite che avremmo sperato. Mi scuso con i fan, poiché non amo creare delle aspettative che poi non vengono rispettate. Credo però che sul lungo periodo questa possa essere la decisione giusta, sia per il bene di Xbox che per Halo."

Dall'intervista è emerso anche che Spencer ha parlato a lungo con Bonnie Ross di 343 Industries e Matt Booty di Xbox Game Studios per cercare di trovare un'alternativa al drastico rinvio e che non sembra esserci stato nulla da fare se non posticipare la data di lancio. Pare infatti che l'idea di pubblicare le varie componenti di gioco come la campagna e la modalità multigiocatore online in momenti separati non piaccia a Phil Spencer, che è intenzionato a rendere tutto disponibile in un unico pacchetto.

Vi ricordiamo che al momento il gioco non ha ancora una nuova data d'uscita ed è in arrivo in un generico 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X.