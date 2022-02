Halo Infinite, novità in arrivo per il multiplayer: i bot diverranno più forti

Tempo di vari aggiornamenti per Halo Infinite. Non solo è disponibile la patch per Big Team Battle di Halo Infinite, ma 343 Industries conferma che a breve anche i bot del multiplayer andranno incontro ad una piccola ma significativa modifica che, con gran probabilità, verrà molto apprezzata dai fan della serie.

Tramite un nuovo post sul portale Halo Waypoint, gli sviluppatori confermano che i bot stanno per diventare più forti rispetto a quanto dimostrato finora. "Settimana prossima, il livello di difficoltà dei bot sarà portato da 'Marine' a 'ODST'. Questo significa che quando un giocatore lascia la partita e viene rimpiazzato da un bot, quest'ultimo sarà a livello ODST", spiega il community manager di 343i John Junyszek, che aggiunge: "Ci auguriamo che questi bot ODST possano essere d'aiuto per il vostro team quando entrano in battaglia".

In precedenza diversi utenti si erano lamentati dell'ingresso in partita dei bot di livello "Marine", affermando che l'arrivo di uno o più personaggi non controllati da un giocatore umano portava a grossi sbilanciamenti all'interno della squadra, motivo per cui in tanti avevano richiesto la loro rimozione o, per l'appunto, un incremento del loro livello di difficoltà. Questa modifica dovrebbe quindi evitare simili squilibri e rendere i match più bilanciati pure se vedono coinvolti guerrieri mossi dall'intelligenza artificiale.

Nel frattempo Forgia e co-op in Halo Infinite si fanno ancora attendere: 343 Industries ha infatti bisogno di più tempo per preparare al meglio la roadmap di contenuti per il 2022.