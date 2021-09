Halo Infinite: le novità della Beta multiplayer, il playtest potrebbe subire un rinvio

Come promesso, 343 Industries ha tenuto un nuovo livestream con cui ha mostrato le novità in arrivo all'interno della nuova Multiplayer Tech Preview, che si dovrebbe tenere da domani, giovedì 23 settembre, a domenica 26 settembre.

Utilizziamo il condizionale in quanto la stessa 343 Industries ci ha tenuto a precisare che il playtest potrebbe subire un piccolo rinvio. La software house ha consigliato di tenere d'occhio il portale Halo Waypoint per rimanere costantemente aggiornati sull'eventuale slittamento della data di inizio del test multiplayer.

Passando ai contenuti mostrati (visibili nei filmati pubblicati da IGN.com e Gamespot), lo studio si è innanzitutto concentrato sui bot e su come sono stati migliorati per consentire una via d'accesso ancora più utile e sfaccettata ai giocatori che si affacciano per la prima volta al titolo, o semplicemente desiderano lavorare sulle proprie abilità. In seguito sono stati affrontati altri argomenti, tra cui il funzionamento della Loot Cave, che servirà a raccogliere armi ed equipaggiamenti in modalità Big Time Battle, ed alcune nuove armi tra cui il devastante Shock Rifle. Nella nuova fase di test sarà introdotta la modalità Allenamento, che gli sviluppatori ci hanno mostrato muovendosi in una mappa inedita che andrà presto ad aggiungersi a quelle già presenti nella prima sessione.

A seguire, è stato mostrato un match giocato in modalità Capture the Flag, che sarà quindi proposta in questa nuova sessione di test, e confermato l'arrivo della modalità Total Control, in cui le squadre avranno il compito di catturare simultaneamente tutte e tre le zone della partita.

L'obiettivo principale della nuova Preview del multiplayer di Halo Infinite sarà mettere alla prova la stabilità dei server: 343 Industries manderà proprio per questo motivo una seconda ondata di inviti con cui potranno partecipare in un secondo momento ancora più giocatori alla Preview. Vi rimandiamo al nostro approfondimento del multiplayer di Halo Infinite per tutti gli altri dettagli sullo shooter atteso al lancio l'8 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.