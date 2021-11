Halo Infinite, nuove armi per il multiplayer: l'avvistamento della community

Contestualmente all'esordio dell'evento Frattura: Tenrai nel multiplayer di Halo: Infinite, la community attiva nella Beta ha realizzato un interessante avvistamento.

In particolare, sembra che attivando una nuova partita custom (in modalità Fiesta e con server offline) sia possibile avere accesso in anteprima ad alcune nuovi armi pensate per gli Spartan. La scoperta, realizzata di recente, ha trovato diffusione grazie alla pubblicazione di un video dedicato, che ha trovato rapida diffusione nella sempre più ampia community di giocatori del multiplayer di Halo: Infinite.

In particolare, sembra che gli appassionati di Master Chief possano nello specifico prepararsi ad imbracciare le seguenti nuove varianti di bocche da fuoco:

Convergence bulldog

MA40 Longshot

S7 Flexfire

BR75 Breacher

Volatile Skewer

Per osservare gli strumenti di offesa inediti in azione, potete fare riferimento al filmato in allegato al Tweet che trovate in calce a questa news. Curiosi di testare con mano le nuove armi di Halo: Infinite?

Nel frattempo, proseguono le attività di supporto post lancio realizzate da 343 Industries in vista del debutto ufficiale di Halo: Infinite, in programma per il prossimo 8 dicembre 2021. A partire da questa data, il comparto multiplayer uscirà dalla fase di Beta, mentre la Campagna del gioco debutterà su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Game Pass. Nell'attesa, sulle nostre pagine trovate un ricco riassunto della storia di Halo.