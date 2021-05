Halo Infinite: nuove immagini incentrate su nemici, armi e veicoli da 343 Industries

Tramite un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori di 343 Industries tornano ad aggiornarci con del nuovo materiale dedicato ad Halo Infinite, l'attesissima esclusiva Microsoft in arrivo su PC Windows 10 e console Xbox nella stagione autunnale di quest'anno.

Dopo averci concesso una piccola anteprima di Jega ‘Rdomnai, uno dei più fidati soldati di Atriox e membro della fazione degli Esiliati, il team di sviluppo ci mostra le concept art di un paio di Brute con cui avremo a che fare una volta che saremo finalmente nel mondo di Zeta Halo. Come potete notare osservando le immagini riportate in calce, entrambi sono corazzati e armati fino ai denti e - come anche sottolineato all'interno del post ufficiale - non sembrano essere particolarmente amichevoli nei confronti degli Spartan. Ci viene inoltre mostrato lo Scrap Cannon, ovvero la bocca da fuoco con cui gli scontrosi nemici cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote durante le nostre esplorazioni.

Come ultimo regalo ai suoi fan, 343 Industries ci mostra anche il Razorback, il nuovo veicolo della serie descritto come "il cugino più spazioso e robusto del Warthog, perfetto per imbucarsi alle feste in casa degli Esiliati e gustarsi le strade panoramiche".

Insomma, un aggiornamento niente male nell'attesa che Microsoft torni a mostrarci un nuovo filmato di gameplay di Halo Infinite, dopo i numerosi miglioramenti a cui il team di sviluppo ha lavorato sfruttando i mesi del rinvio.