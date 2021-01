Halo Infinite: nuove immagini render in-engine per le armi, dettagli sui controlli per PC

343 Industries ha pubblicato nella notte il nuovo post della serie Inside Infinite su Halo Waypoint: come promesso lo studio fornirà aggiornamenti mensili su Halo Infinite da ora in poi, scopriamo quindi quali sono le novità annunciate in questa occasione.

Il lungo post si concentra su due aspetti, le armi di Halo Infinite e il sistema di controllo. Per quanto riguarda le armi, il team ha diffuso alcuni screenshot render in-game di Needler, MA40 AR, Hydra, VK78 Commando e CQS48 Bulldog, come sottolineato dal Lead Weapon Designer David Price si tratta di modelli work in progress e dunque quanto mostrato è destinato a cambiare nei prossimi mesi. 343 sta lavorando non solo per migliorare il design delle armi ma anche le caratteristiche delle stesse con l'obiettivo di ottenere una resa migliore in partita, a questo proposito gli sviluppatori invitano la community a farsi sentire non risparmiando feedback sul feeling delle armi basandosi sulla propria esperienza con la Halo The Master Chief Collection.

Proprio la mega raccolta a tema Halo inoltre viene presa come esempio per impostare lo schema di controlli di Halo Infinite anche se viene confermata la possibilità di riconfigurare i comandi liberamente, inoltre in chiusura vengono confermati i lavori di ottimizzazione sull'engine e viene ribadita anche l'uscita di Halo Infinite su Xbox One/One S, a dispetto dei rumor circolati alla fine dello scorso anno.

Halo Infinite arriverà durante l'autunno 2021 su PC, Xbox One/One S e Xbox Series X/S, 343 fornirà aggiornamenti su base mensile mentre la data di lancio verrà svelata più avanti, presumibilmente durante l'estate.