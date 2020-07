Halo Infinite: nuove info su difficoltà, armi, demo e tanto altro

Nel corso delle ultime ore è arrivata un'ondata di informazioni su Halo Infinite da parte di 343 Industries, team di sviluppo che ha deciso di pubblicare un lungo post sul sito ufficiale della serie per chiarire numerosi dubbi.

Si parte dalla conferma della presenza dei classici livelli di difficoltà che potranno essere selezionati proprio come in tutti gli altri capitoli della serie prima di dare il via alla campagna: Facile, Normale, Eroico e Leggendario. Altra importante conferma per i fan è la possibilità di imbracciare un BR75, ovvero il fucile da battaglia che molti fan temevano potesse essere un grande assente in Halo Infinite. Sempre a proposito del gameplay, è stata svelata la quasi totale assenza di barriere nella mappa, la quale potrà quindi essere esplorata senza paletti sin dall'inizio dell'avventura.

Per quanto riguarda invece la possibilità di giocare la stessa demo mostrata all'Xbox Game Showcase, 343 Industries non ha escluso che prima o poi possa esserci, sebbene sia più probabile che i giocatori potranno provare il titolo gratuitamente dopo l'uscita. Non sono mancati poi riferimenti alla versione PC, che farà il proprio debutto sin dal day one anche su Steam ed implementerà una vasta gamma di opzioni grafiche che consentiranno ai giocatori di personalizzare numerosi aspetti della propria esperienza.

Alla fine del post c'è anche una breve lista di elementi confermati nella versione finale:

Storia ambientata dopo la conclusione Halo 5: Guardians

Esistenza di un Pro Team di Halo Infinite

Supporto al multiplayer in LAN e allo split-screen

Tute di colore nero da indossare sotto l'armatura

Assenza di loot box

Numerosi elementi per la personalizzazione dell'armatura in stile Halo Reach

Ricompense esclusive per chi ha raggiunto il livello SR 152 in Halo 5 Guardians

Ritorno della Fucina

